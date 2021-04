Nach mehr als drei Wochen Hungerstreik will der inhaftierte russische Oppositionspolitiker Nawalny seine Aktion beenden. Angesichts aller Umstände beginne er damit, aus dem Hungerstreik auszusteigen, hieß es in einer Mitteilung in seinem Instagram-Kanal. Grund dürfte sein angegriffener Gesundheitszustand sein.

Erst gestern hatten seine Ärzte eindringlich an Nawalny appelliert, seinen Hungerstreik sofort zu beenden. Andernfalls drohten ihm erhebliche Gesundheitsschäden oder sogar der Tod. Nawalny hatte seit dem 31. März die Nahrung verweigert, weil er ärztliche Hilfe für seine Schmerzen im Bein und im Rücken erreichen wollte.

Diese Nachricht wurde am 23.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.