Der russische Oppositionsführer Alexej Nawalny ist per Videoschaltung zu sehen, während er bei einer Gerichtssitzung in Pokrow spricht (Archivbild). (dpa/Denis Kaminev)

Der 45-Jährige war angeklagt, weil er angeblich Gelder seiner inzwischen in Russland verbotenen Anti-Korruptionsstiftung für persönliche Zwecke verwendet hat. Außerdem musste er sich wegen Beleidigung einer Richterin in einem früheren Verfahren verantworten. Oppositionelle kritisierten das Gerichtsverfahren als politische Inszenierung und einen weiteren Versuch, Nawalny mundtot zu machen.

Das Verfahren fand in der Strafkolonie statt, in der Nawalny eine zweieinhalbjährige Freiheitsstrafe wegen Betrugs absitzt. Der Kremlkritiker hatte im August 2020 einen Mordanschlag mit dem chemischen Kampfstoff Nowitschok nur knapp überlebt. Nach seiner Genesung in Deutschland war er vor gut einem Jahr nach Russland zurückgekehrt. Dort wurde er festgenommen.

Diese Nachricht wurde am 22.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.