Russland, Pokrov: Der russische Oppositionsführer Alexej Nawalny (M) ist auf einem Standbild aus einem Video zu sehen. (Alexander Zemlianichenko/AP/dpa)

Der 45-Jährige soll laut Anklage Gelder seiner inzwischen verbotenen Anti-Korruptionsstiftung für persönliche Zwecke verwendet haben. Außerdem musste er sich wegen Beleidigung einer Richterin in einem früheren Verfahren verantworten. Oppositionelle kritisierten das Verfahren als politische Inszenierung und einen weiteren Versuch, Nawalny mundtot zu machen. Nach Agenturberichten wurden zwei Anwälte Nawalnys im Anschluss an die Urteilsverkündung festgenommen.

Das Verfahren fand in der Strafkolonie statt, in der Nawalny eine zweieinhalbjährige Freiheitsstrafe wegen Betrugs absitzt. Der Kremlkritiker hatte im August 2020 einen Mordanschlag mit dem chemischen Kampfstoff Nowitschok nur knapp überlebt. Nach seiner Genesung in Deutschland war er vor gut einem Jahr nach Russland zurückgekehrt. Dort wurde er festgenommen.

Oberstes Gericht weist Einspruch gegen Memorial-Verbot ab

Das Oberste Gericht Russlands wies den Einspruch der Menschenrechtsorganisation Memorial gegen ihr Verbot zurück, wie die staatliche Nachrichtenagentur TASS meldet. Memorial und ihre Schwesterorganisation mussten im Dezember auf behördliche Anordnung ihre Arbeit einstellen.

Diese Nachricht wurde am 22.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.