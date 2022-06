Auf einem Bildschirm ist der Oppositionsaktivist Alexej Nawalny per Videolink aus der Strafkolonie Nr. 2 in Pokrow zu sehen, zugeschaltet in ein Moskauer Gericht. (IMAGO/ITAR-TASS)

Wie sein engster Verbündeter Leonid Wolkow auf Telegram mitteilte, erhielt Nawalnys Anwalt bei einem Besuch im Gefängnis in Pokrow zur Antwort, dass es einen solchen Verurteilten in dem Straflager nicht gebe. Wo Nawalny sich jetzt befinde, sei unbekannt, so Wolkow weiter.

Der Kremlkritiker gilt als einer der entschlossensten Gegner des russischen Präsidenten Putin. 2020 wurde er nach einem Giftanschlag in Deutschland behandelt und nach seiner Rückkehr nach Russland 2021 mit der Begründung verhaftet, er habe gegen Bewährungsauflagen verstoßen, weil er sich während seiner Zeit in Deutschland nicht bei der Polizei in Russland gemeldet habe. Nawalny ist zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden und sollte zuletzt in ein Hochsicherheitsgefängnis gebracht werden. Seine Berufung wurde abgelehnt.

Diese Nachricht wurde am 14.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.