Russland hat die Vorwürfe des Kremlkritikers Nawalny, Putin sei für seine Vergiftung verantwortlich, zurückgewiesen.

Regierungssprecher Peskow sagte in Moskau, die Anschuldigungen Nawalnys seien haltlos, beleidigend und unentschuldbar. Weiter warf er Nawalny vor, vom US-Geheimdienst CIA gesteuert zu werden. Nawalny hatte in einem ersten Interview nach seiner Entlassung aus der Berliner Charité dem Magazin "Der Spiegel" wörtlich gesagt: "Ich behaupte, dass hinter der Tat Putin steht." Andere Versionen des Tathergangs habe er nicht. Er bezeichnete sein Überleben nach dem Anschlag als eine Verkettung glücklicher Umstände: Die Piloten während seines Flugs seien in Omsk notgelandet, die Ambulanz sei gleich am Flughafen gewesen, und er habe innerhalb von eineinhalb Stunden das Gegenmittel Atropin erhalten. Anderenfalls wäre er gestorben. Der Oppositionspolitiker kündigte an, nach Russland zurückzukehren.



Nawalny war vergangene Woche aus der Berliner Klinik Charité entlassen worden, wo er seit Ende August behandelt wurde. Nawalny war am 20. August auf einem Flug vom sibirischen Tomsk nach Moskau zusammengebrochen und wenige Tage später auf Drängen seiner Familie und Unterstützer nach Deutschland geflogen worden. Nach Erkenntnissen internationaler Speziallabors wurde er mit einem Nervengift aus der Nowitschok-Gruppe vergiftet.



Der Fall hat für erhebliche Spannungen zwischen Berlin und Moskau gesorgt. Die Bundesregierung erwartet, dass die EU-Staats- und Regierungschef den Giftanschlag bei ihrem am Nachmittag beginnenden Gipfeltreffen gemeinsam verurteilen.

