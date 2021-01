Fünf Monate nach seiner Vergiftung will der Kremlkritiker Alexej Nawalny heute Nachmittag nach Russland zurückkehren - wo ihm die direkte Festnahme droht. Was erwartet ihn in Russland und warum kehrt er zurück?

Russlands bekanntester Oppositioneller will nach eigenen Angaben mit einem Linienflug von Berlin zurück nach Moskau fliegen. Seine Ankunft wird um 17:20 Uhr deutscher Zeit erwartet. Die russische Strafverfolgungsbehörde FSIN kündigte bereits an, Nawalny nach der Landung festnehmen zu wollen. Das hat mit einem alten Rechtsstreit zu tun, dem sogenannten Fall "Yves Rocher".

Rechtsstreit um "Yves Rocher"

2014 hatte ein russisches Gericht Alexej Nawalny und seinen jüngeren Bruder Oleg wegen Betrugs und Geldwäsche verurteilt. Oleg Nawalny wurde zu dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt, Alexej Nawalnys Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte bezeichnete das Urteil später als "willkürlich". Schließlich hatte der französische Kosmetikkonzern "Yves Rocher", den die Brüder laut russischen Behörden betrogen haben sollen, selbst mitgeteilt, keinen Schaden erlitten zu haben.



Trotzdem wird die Bewährungsstrafe nun zum Problem für Nawalny. Er soll gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen haben, da er sich zweimal im Monat habe melden müssen, als er sich von der Vergiftung in Deutschland erholt habe. Außerdem drohen Nawalny in Russland mehrere Verfahren, die ebenfalls als politisch motiviert gelten. Wie ARD-Korrespondent Demian von Osten aus dem Studio Moskau betont, gibt es allerdings auch Gründe, die gegen eine sofortige Festnahme von Nawalny am Flughafen sprechen: "Eine Festnahme Nawalnys vor den Fernsehkameras der Welt wäre eine Aufmerksamkeit, die Nawalnys Popularität weiter steigern könnte. Das will der Kreml unbedingt verhindern."

Medien beklagen Drehverbote bei Landung

Zahlreiche Medien beklagten bereits, dass die Flughafenverwaltung in Moskau keine Kamerateams zulassen wollte. Einer eigens für Nawalnys Empfang gegründeten Facebook-Gruppe schlossen sich Hunderte Menschen an, viele davon wollen zum Flughafen fahren. "Den Empfang von Nawalny am Flughafen werden die Behörden so farblos machen wie möglich und nicht zulassen, dass eine große Zahl an Anhängern Nawalnys kommt", erläuterte der frühere Kreml-Berater und Politologe Gleb Pawlowskij im Interview mit dem Fernsehsender "Doschd".



Nach Einschätzung der russischen Zeitung "Nesawissimaja Gaseta" könnte Nawalny anstelle einer Haftstrafe auch ein Kommunikationsverbot in Form von Hausarrest erwarten: "Die russischen Behörden werden ihn von seinen Anhängern und seinem Netzwerk abschneiden - und das heißt auch vom anstehenden Wahlkampf."

Putins unermüdlicher Widersacher

Nawalny hatte immer wieder betont, den politischen Kampf gegen das "System Putin" nur in Russland selbst fortsetzen zu können - trotz der Gefahr, ins Gefängnis zu kommen oder getötet zu werden. "Putin stampft mit seinen Füßen und verlangt, alles zu machen, damit ich nicht heimkehre", betonte Nawalny. "Die Leute, die mich zu töten versuchten, sind beleidigt, weil ich überlebt habe und versuchen jetzt, mich hinter Gitter zu bringen." Für ihn habe jedoch nie zur Debatte gestanden, dass er zurückkehren und seine politische Arbeit in Russland fortsetzen müsse.



Russlands bekanntester Oppositioneller war nach einem Giftanschlag am 20. August auf einem Inlandsflug nach Moskau zusammengebrochen. Er wurde in der Berliner Universitätsklinik Charité behandelt. Die Bundesregierung und andere westliche Staaten sprechen von einem Mordversuch, bei dem Nawalny mit dem Nerven-Kampfstoff Nowitschok vergiftet worden sei. Die Regierung in Moskau weist dies zurück.

