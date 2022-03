Blick in die Redaktionsräume der Nowaja Gaseta in Moskau (picture alliance / dpa / Arno Burgi)

Sie wird bis zum Ende der russischen Militäraktion in der Ukraine weder gedruckt noch online erscheinen, wie die Redaktion auf Twitter mitteilte. Zur Begründung hieß es, man habe inzwischen die zweite Verwarnung von der Medienaufsicht Roskomnadsor erhalten. Es drohe der Entzug der Lizenz.

Immer weniger kritischer Journalismus

Die "Nowaja Gaseta" ist eins der letzten verbliebenen unabhängigen Medien in Russland. Das Blatt brachte zuletzt Reportagen über das Leid der Menschen in der Ukraine nach dem russischen Angriffskrieg und beteiligte sich mit Fragen an einem Interview mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj, vor dessen Veröffentlichung die russischen Medienaufsichtsbehörde Roskomnadsor ohne Angabe von Gründen gewarnt hatte.

Nach Einschätzung des DLF-Russlandkorrespondenten Florian Kellermann wird es nun immer schwieriger, sich in Russland unabhängig zu informieren. Die "Nowaja Gaseta" sei ein Leuchtturm des unabhängigen Journalismus gewesen, nun aber erfahre man nur noch über einige Youtube-Kanäle und über Medien auf Telegram die Wahrheit. In der Regel sei das aber Journalismus über Russland und nicht aus Russland, betonte Kellermann. Im Land selbst berichteten nur noch einige ganz wenige regionale Medien kritisch über den Kreml.

