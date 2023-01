Winfried Kretschmann hat erstmals sein Bedauern über den Radikalenerlass vor mehr als 50 Jahren geäußert. (dpa/Bernd Weißbrod)

In einem "Offenen Brief", der dem Deutschlandfunk vorliegt, nennt der Grünen-Politiker es zwar logisch und konsequent, dass sich ein demokratischer Staat bei Zweifeln an der Verfassungstreue zur Wehr setzt. Allerdings sei damals die Verhältnismäßigkeit nicht gewahrt worden. Relevante Teile einer ganzen Generation hätten sich unter Generalverdacht gestellt gefühlt.

Besonders lange und mit besonderer Härte angewendet

Der Erlass aus der Zeit des SPD-Bundeskanzlers Willy Brandt war eine Bund-Länder-Vereinbarung mit dem Ziel, Verfassungsfeinden den Zugang zum öffentlichen Dienst zu verwehren. Kretschmann betont, in Baden-Württemberg sei der Erlass besonders lange und mit einer besonderen Härte angewandt worden. Viele Menschen hätten zu Unrecht durch Gesinnungs-Anhörungen, Berufsverbote, langwierige Gerichtsverfahren, Diskriminierungen oder Arbeitslosigkeit Leid erlebt.

Kretschmann war selbst zeitweise betroffen



Der Ministerpräsident hatte sich lange nicht eindeutig zum Radikalenerlass äußern wollen. Nun verwies Kretschmann auf die Ergebnisse eines Forschungsprojekts der Universität Heidelberg. Auch Kretschmann selbst war seinerzeit wegen seiner Nähe zu Kommunismus und Maoismus vorübergehend von einem Berufsverbot betroffen. In seinem offenen Brief schreibt er, der Linksradikalismus seiner Studienzeit sei eine verblendete Weltsicht und die größte Verirrung seines Lebens gewesen.

