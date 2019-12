Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann übt Kritik an der SPD und ihren beiden neuen Vorsitzenden.

Bundeskanzlerin Merkel koaliere mit einem Partner, der sich jede Woche frage, ob er überhaupt regieren solle, sagte der Grünen-Politiker dem "Tagesspiegel". In so einer Koalition könne man "das Nötige nicht kraftvoll vorantreiben". Zudem bezeichnete Kretschmann den Kurs der neuen SPD-Führung als "nicht verantwortlich". Statt zu überlegen, was das Land brauche, frage sie sich vor allem, was die Partei brauche.



Darüber hinaus bekräftigte er seine Ablehnung einer rot-rot-grünen Koalition auf Bundesebene. Zwar sei eine solche Entscheidung Angelegenheit der Bundes-Grünen, betonte Kretschmann. Er frage sich aber, wie man mit der Linken vernünftige Außenpolitik oder moderne Wirtschaftspolitik machen solle.