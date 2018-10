Der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann hat die Parteien in Deutschland gewarnt, sich einander immer weiter ideologisch anzunähern.

Das wäre verhängnisvoll, sagte der Grünen-Politiker im Deutschlandfunk. Die Parteien müssten vielmehr ihren Markenkern hervorheben, dabei aber koalitionsfähig bleiben. "Das ist die Aufgabe der Stunde", betonte er mit Blick auf die Landtagswahl in Bayern vom vergangenen Sonntag und die anstehende Abstimmung in Hessen in zwei Wochen.



Kretschmann verwies auf viele unterschiedliche Kombinationen bei den Regierungsbündnissen in den Bundesländern. Mit unterschiedlichen Partnern könnten dann auch abweichende Schwerpunkte gesetzt werden.



Er erklärte, das Bündnis seiner Partei mit der CDU in Baden-Württemberg sei keine Wunschkoalition gewesen, sondern die einzige Möglicheit für eine stabile Regierung. Eigentlich hätten die Grünen mit der SPD weiter regieren wollen, doch habe man keine Mehrheit mehr gehabt nach der letzten Wahl.



Kretschmann forderte zudem einen auf die Zukunft ausgerichteten Konservativismus. Zum Beispiel müssten die Schöpfung und Natur bewahrt werden. Gleiches gelte für die offene Gesellschaft. "Nur in ihr gibt es Freiheit und nur in ihr kann sich der Einzelne wirklich entfalten." Die AfD wolle das Gegenteil, nämlich eine "geschlossene Volksgemeinschaft", kritisierte Kretschmann. Wichtig sei es dehalb, dass die Politiker ihrem Auftrag gerecht würden, "komplizierte Dinge so darzustellen, dass sie verstanden werden". Man dürfe sich nicht von Rechtspopulisten vorhalten lassen, dass man nicht in der Lage sei die Welt zu erklären. "Das können gerade wir und nicht die!", hob Kretschmann hervor.