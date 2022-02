Kretschmann: Ziviler Ungehorsam nur möglich, wenn alle anderen Möglichkeiten der Einflussnahme ausgeschöpft sind (Archivbild). (dpa/Bernd Weißbrod)

Kretschmann sagte in Stuttgart, es handle sich dabei um schwere Rechtsverletzungen, die man nicht rechtfertigen könne. Das Demonstrationsrecht gehöre zu den elementaren Rechten einer freiheitlichen Verfassung. Demonstranten müssten sich jedoch an die Gesetze halten, ergänzte der Grünen-Politiker.

Die Initiative "Aufstand der letzten Generation" fordert unter anderem ein sofortiges Gesetz gegen die Verschwendung von Lebensmitteln. Sie blockiert seit mehreren Wochen in Berlin und anderen Städten immer wieder Autobahnauffahrten. Heute wurde auch an der A5 bei Freiburg protestiert, was kilometerlange Staus verursachte.

Diese Nachricht wurde am 15.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.