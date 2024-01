Winfried Kretschmann bei seiner Trauerrede neben Schäubles Sarg. (Philipp von Ditfurth / dpa / dpa / Poo / Philipp von Ditfurth)

Kretschmann nannte Schäuble einen "großen Sohn unseres Landes", einen "leidenschaftlichen Demokraten" und einen "Herzenseuropäer". Deutschland verliere eine "ganz große politische Persönlichkeit". Der dienstälteste Parlamentarier habe das Land maßgeblich gestaltet, geprägt und getragen, so Kretschmann. Er habe Schäubles politisches Geschick, seine Ausdauer, seine Überzeugungsstärke und unglaubliche Urteilskraft immer sehr bewundert. "Er dachte die Dinge durch und dachte sie vom Ende her."

Merz: Schäuble hat "unsere Geschichte geschrieben"

Der CDU-Vorsitzende Merz sagte bei der Trauerfeier, der Verstorbene reihe sich ein "in die erste Reihe der nicht allzu großen Zahl der deutschen Nachkriegspolitiker, die im wahrsten Sinne des Wortes unsere Geschichte geschrieben haben". Der Unionsfraktionschef hob Schäubles Rolle bei der deutschen Wiedervereinigung sowie bei der Entscheidung für Berlin als neue Hauptstadt hervor. Außerdem würdigte Merz das Engagement des früheren Bundesfinanzministers für Europa. Schäubles Krisenmanagement in der Staatsschuldenkrise habe den Euro gerettet, betonte Merz.

"Papa, Du warst ein Gesamtkunstwerk"

Schäubles Tochter Christine Strobl nahm stellvertretend für die Familie Abschied von ihrem Vater. "Papa, Du warst ein Gesamtkunstwerk", sagte sie. Die ARD-Programmdirektorin und Ehefrau von Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) erinnerte an den starken Durchhaltewillen ihres Vaters und daran, wie sehr das Attentat, infolgedessen Schäuble auf einen Rollstuhl angewiesen war, die Familie zusammenschweißte. Ihr Vater habe gezeigt, was mit Wille möglich sei, dass man nach Niederlagen wieder aufstehen könne, wie man mit sich im Reinen sei - und auch wie man würdevoll sterben könne.

Zahlreiche Gäste bei Trauergottesdienst - Frühere Kanzlerin Merkel nicht dabei

An dem Trauergottesdienst in der evangelischen Stadtkirche nahmen weitere CDU-Politiker sowie Bundestagspräsidentin Bärbel Bas, der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Stephan Harbarth und Bundesinnenministerin Nancy Faeser teil. Die frühere Bundeskanzlerin Merkel war nicht dort; sie wird aber an dem für den 22. Januar geplanten Staatsakt für Schäuble in Berlin im Bundestag teilnehmen.

Militäriches Ehrengeleit

Im Anschluss an die Trauerfeier wurde der verstorbene CDU-Politiker mit Großem militärischen Ehrengeleit gewürdigt. Sargträger trugen den Sarg unter musikalischer Begleitung aus der Stadtkirche. Soldaten des Wachbataillons beim Bundesministerium der Verteidigung hatten vor der Kirche in Ehrenformation Aufstellung genommen. Das Heeresmusikkorps Koblenz spielte Schäuble zu Ehren mehrere Musikstücke, darunter die deutsche Nationalhymne und den Trauermarsch aus dem Oratorium "Saul" von Georg Friedrich Händel. Im Anschluss sollte der Sarg in einem Trauerzug durch die Offenburger Innenstadt bis zu Schäubles letzter Ruhestätte auf dem historischen Waldbachfriedhof gebracht und dort am Nachmittag beigesetzt werden.

Schäuble starb am 26. Dezember im Alter von 81 Jahren in seiner Heimatstadt Offenburg. Er war nicht nur Bundesminister, sondern später auch Präsident des Deutschen Bundestags, dem er 51 Jahre ununterbrochen angehörte.

