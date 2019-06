Bundesinnenminister Seehofer fordert eine Debatte über die unterschiedlichen Positionen zu Russland.

Der CSU-Politiker sagte der "Bild"-Zeitung, 30 Jahre nach dem Fall der Mauer könne man feststellen, dass es in der Bevölkerung der ostdeutschen Bundesländer eine andere Sicht auf Russland gebe als in den westdeutschen. Damit müsse man sich ernsthaft und unaufgeregt befassen.



Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Hardt, forderte im Deutschlandfunk, man müsse die Begründung für die Strafmaßnahmen immer wieder öffentlich machen. Diese laute: Russland habe Völkerrecht gebrochen, unter anderem durch die Besetzung der Krim in der Ukraine.



Sachsens Ministerpräsident Kretschmer hatte ein Ende der Wirtschaftssanktionen gegen Russland gefordert und damit eine Kontroverse ausgelöst.