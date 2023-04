Erneuerung von Heizungen

Michael Kretschmer (CDU), Ministerpräsident von Sachsen (picture alliance / dpa / Jan Woitas)

Sie führten zu Deindustrialisierung und Aufruhr in der Bevölkerung, sagte der CDU-Politiker der "Bild am Sonntag". Kretschmer kritisierte vor allem das geplante Gebäudeenergiegesetz zur Heizungserneuerung. Viele könnten sich den geforderten Umbau ihres Hauses oder ihrer Wohnung nicht leisten. Vermieter und Wohnungskonzerne schlügen ebenfalls Alarm. Kritik an den Heizungs-Plänen kam auch vom FDP-Bundesparteitag, der heute zu Ende geht. Die Delegierten verabschiedeten einen Antrag, der auf Änderungen am Gesetzentwurf von Wirtschaftsminister Habeck drängt. Bundesgesundheitsminister Lauterbach forderte Ausnahmeregelungen für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen.

Das Kabinett hatte diese Woche gebilligt, dass ab nächstem Jahr neu eingebaute Heizungen zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden müssen. Zugleich kündigte Habeck höhere Förderungsmöglichkeiten an. Kosten für einen freiwilligen Heizungstausch könnten sich dadurch mitunter um etwa die Hälfte senken lassen, sagte er.

Diese Nachricht wurde am 23.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.