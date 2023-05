Sächsischer Ministerpräsident

"Das wird nicht gut ausgehen, wenn wir die Dinge so weiterlaufen lassen": Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) (dpa / Christophe Gateau)

In einem solchen Gremium sollten alle politischen und gesellschaftlichen Gruppen vertreten sein. Zu einem der noch zu erabeitenden Vorschläge könne auch eine Grundgesetzänderung gehören. Vieles müsse geklärt werden, betonte Kretschmer. Dazu gehöre etwa die Höhe von Sozialleistungen für Flüchtlinge, die in Europa sehr unterschiedlich seien und Deutschland attraktiv machten. Auch brauche man stärkere Instrumente und wirksame Abkommen zur Rückführung abgelehnter Asylbewerber und illegaler Einwanderer. Nötig seien überdies sichere Außengrenzen in der EU.

Weiter sprach der sächsische Regierungschef von einer Lösung beim Thema Asyl, die das Land befriede. Derzeit stiegen die Spannungen und die Frustrationen nähmen zu. Das werde "nicht gut ausgehen, wenn wir die Dinge so weiterlaufen lassen".

