Sachsens Ministerpräsident Kretschmer lehnt eine nationale CO2-Steuer kategorisch ab.

Mit ihm werde es eine solche nicht geben, sagte der CDU-Politiker im "Interview der Woche" des Deutschlandfunks. Er bezeichnete eine mögliche Steuer auf CO2-Emissionen als "Ablasshandel und großen Fehler". Diejenigen, die es sich leisten könnten, bezahlten dabei für Flüge und Autofahrten. Die Frage aber bleibe, wer an Leute mit kleinen Einkommen und den ländlichen Raum denke. Es störe ihn, dass es in der aktuellen Diskussion nur noch um Verbote und Verteuerung gehe, betonte Kretschmer. Dies sei nicht die Politik der CDU. Weiter erklärte der Ministerpräsident, wenn Inlandsflüge nicht mehr wie bisher stattfinden sollten, müsse zunächst in Alternativen wie schnelle ICE-Verbindungen investiert werden.

"Afrika darf nicht dem europäischen Beispiel folgen"

Wer wirklich etwas für das Klima tun wolle, müsse das in Afrika und Asien tun, wo das größte Wachstum zu erwarten sei. Dort dürfe das Mehr an Wohlstand, auf den die Menschen einen Anspruch hätten, nicht mit dem gleichen Zuwachs an CO2 einhergehen, wie es in Europa geschehen sei, meinte Kretschmer.

"EU muss Sonderförderungen zulassen"

Mit Blick auf den Strukturwandel forderte der sächsische Regierungschef die Europäische Union auf, eine Art "Sonderwirtschaftsrecht" in den deutschen Braunkohleregionen zu ermöglichen: "Das Rheinische Revier, die Lausitz und das Mitteldeutsche Revier, alle drei sollten von der EU die Möglichkeit bekommen, Unternehmen, die sich ansiedeln, bei ihren Investitionen mit 10 bis 15 Prozent finanziell zu unterstützen." Das wäre dann ein klares Bekenntnis der Europäischen Union, dass der Ausstieg aus der Kohleverstromung auch unterstützt werde "im Hinblick, diese Wertschöpfung, die Arbeitsplätze durch neue zu ersetzen".

"Keine Zusammenarbeit mit der AfD"

Kretschmer bekräftigte seine Haltung, nach der Landtagswahl am 1. September in Sachsen kein Regierungsbündnis mit der AfD einzugehen: "Wir haben fünf Jahre im Sächsischen Landtag mit dieser Partei hinter uns. Wir sehen, welcher Geist dort herrscht, wie auch demokratiefeindlich, wie abschätzig das alles ist. Diesen Leuten darf man nicht Verantwortung für so ein Land geben."



Mit Blick auf den Landtagswahlkampf seiner Partei, in dem der ehemalige Verfassungsschutzpräsident Hans Georg Maaßen auf Einladung einzelner CDU-Abgeordnete auftritt, betonte Kretschmer, es habe sich nur um einige wenige Auftritte gehandelt. Auf die Frage, ob Maaßen geeignete sei, Minister in der Landesregierung zu werden, antwortete der Ministerpräsident mit einem "Nein". Für solche Ämter gebe es in dem Freistaat genügend "richtig gute Leute".