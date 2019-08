Sachsens Ministerpräsident Kretschmer lehnt eine CO2-Steuer ab.

Der CDU-Politiker sagte im "Interview der Woche" des Deutschlandfunks, eine solche Steuer wäre ein "großer Fehler" und ein "Ablasshandel". Diejenigen, die es sich leisten könnten, bezahlten dabei für Flüge und Autofahrten. Die Frage aber bleibe, wer an Leute mit kleinen Einkommen und an den ländlichen Raum denke, meinte der sächsische Ministerpräsident. Es störe ihn, dass es in der aktuellen Diskussion nur noch um Verbote und Verteuerung gehe. Dies sei nicht die Politik der CDU. Weiter erklärte Kretschmer, wenn Inlandsflüge nicht mehr wie bisher stattfinden sollten, müsse zunächst in Alternativen wie schnelle ICE-Verbindungen investiert werden.