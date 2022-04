Roland Wöller (picture alliance / dpa / Jan Woitas)

Sachsens Regierungschef Kretschmer begründete die Entlassung damit, dass zuletzt nur noch über vermeintliche oder tatsächliche Skandale mit Blick auf Wöller gesprochen worden sei. Woller bleibt noch bis Montag geschäftsführend im Amt. Kretschmer kündigte einen Neuanfang mit Armin Schuster an. Der bisherige Chef des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) soll am Montag als Nachfolger Wöllers seine Ernennungsurkunde erhalten. "In der jetzigen Situatition braucht es Kraft, Vertrauen und neue Ideen", sagte Kretschmer.

Diverse Skandale prägten Wöllers Amtszeit

Wöller war unter anderem wegen einer hochrangingen Besetzung an der sächsischen Polizeihochschule in Rothenburg im Landkreis Görlitz in die Kritik geraten. Dort soll Manja Hussner neue Kanzlerin werden - eine frühere Kommilitonin von Wöllers Frau. Ihm wurde daraufhin Vetternwirtschaft vorgeworfen. Er wies das zurück. Eine weitere Affäre betraf Korruptionsvorwürfe bei der Polizei in Leipzig. Erst diese Woche war zudem bekannt geworden, dass das Mobile Einsatzkommando Leipzig einen Skiurlaub in einem Vier-Sterne-Hotel in den Alpen als "Fortbildungsreise" deklariert haben soll.

In den vergangenen Tagen hatte der Druck auf den Minister stark zugenommen. Polizeigewerkschaften entzogen ihm das Vertrauen und erneuerten selbst nach einem Krisengespräch ihre Forderungen nach einem Rücktritt.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.