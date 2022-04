Kretschmer sagte der "Rheinischen Post", mit der Lieferung von Panzern und Flugzeugen würde man eine Linie überschreiten. Diese Linie gelte es aber zu halten, Deutschland dürfe nicht in einen Krieg hineingezogen werden. Der CDU-Politiker forderte stattdessen, Europa und die USA müssten den Druck erhöhen, um den Konflikt am Verhandlungstisch zu beenden.

In den vergangenen Tagen hatten sich auch in der Ampel-Koalition immer mehr Politiker für die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine ausgesprochen - zuletzt Vizekanzler Habeck und der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Roth. Bundeskanzler Scholz äußert sich in dieser Frage bislang zurückhaltend.

Diese Nachricht wurde am 14.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.