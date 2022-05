EU-Sanktionen

Michael Kretschmer (Archivbild). (dpa / Christophe Gateau)

Das sagte der CDU-Politiker bei einem Besuch in Brüssel, wo die EU derzeit ein sechstes Sanktionspaket gegen Russland plant. Kretschmer ergänzte, die möglichen ausbleibenden Lieferungen in die EU könnten durch andere Nicht-EU-Staaten wieder ausgeglichen werden. Den wirtschaftlichen Schaden befürchtet Kretschmer eher in der Europäischen Union. Deswegen sprach sich der sächsische Ministerpräsident dafür aus, die - Zitat - "Kriegstreiber" in Russland mit gezielten Sanktionen zu treffen.

Schon Anfang März hatte Kretschmer sich ähnlich kritisch bezüglich eines möglichen Einfuhrstopps von russischem Gas und Öl geäußert. Für seinen Russland-Kurs wurde er unter anderem vom ukrainischen Botschafter in Deutschland, Melnyk, kritisiert.

