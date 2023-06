Ein leckgeschlagenes Kreuzfahrtschiff auf dem Main mit rund 150 Passagieren und Besatzungsmitgliedern an Bord wurde evakuiert. Die Menschen wurden in einer nahegelegenen Turnhalle versorgt. Etwa 250 Einsatzkräfte waren im Einsatz, wie die Polizei mitteilte. Das Schiff war beim Verlassen einer Schleuse bei Karlstadt auf einen Felsen aufgelaufen. In der Folge habe es einen "erheblichen Wassereintritt" gegeben, hieß es. Das Schiff befand sich auf dem Weg von der ungarischen Hauptstadt Budapest nach Düsseldorf.

Diese Nachricht wurde am 04.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.