Alle an Bord des Kreuzfahrtschiffes "Diamond Princess" verbliebenen Deutschen werden von Japan nach Berlin gebracht.

Sie sollen mit einem italienischen Passagierflugzeug heute Abend von Tokio aus starten. Das Kreuzfahrtschiff hatte wegen des neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 zwei Wochen lang in Japan im Hafen von Yokohama unter Quarantäne gestanden. Ein deutsches Ehepaar aus Hessen war positiv auf den Erreger getestet worden und wird in einem Krankenhaus behandelt. Ein weiterer Deutscher will noch einige Tage in Tokio bleiben. Die übrigen sechs deutschen Schiffspassagiere reisen zusammen mit anderen Europäern aus.



Auch in Stuttgart landet heute eine Passagiermaschine mit gut einem Dutzend Rückkehrern aus Wuhan, der vom Coronavirus besonders betroffenen Region in Festlandchina. Das Deutsche Rote Kreuz übernimmt im Auftrag der Bundesregierung die Beutreuung der Personen.