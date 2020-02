Die USA haben hunderte Landsleute von Bord eines Kreuzfahrtschiffs abgeholt, das wegen des Conora-Virus in Japan unter Quarantäne gestellt worden war.

Die Urlauber wurden per Chartermaschinen von Tokio ausgeflogen. Das Kreuzfahrtschiff "Diamond Princess" steht seit zwei Wochen im Hafen von Yokohama. Bislang sind 355 Fälle des Corona-Virus-Erregers an Bord des Schiffes bestätigt. Nach ihrer Ankunft in den USA sollen die rund 400 US-Bürger, die mit dem Schiff unterwegs waren, zunächst 14 Tage auf US-Militärstützpunkten in Kalifornien und in Texas in Quarantäne bleiben. Auch Kanada, Hongkong und Israel bereiten sich japanischen Medienberichten zufolge darauf vor, ihre eigenen Landsleute von Bord des Schiffes zurückzuholen. Zur Zeit sind noch rund 3000 Menschen auf dem Kreuzfahrtschiff.