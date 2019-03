Die Evakuierung des in Norwegen havarierten Kreuzfahrtschiffes verläuft unter schwierigen Bedingungen.

Rettungsteams mit Booten und Hubschraubern sind im Einsatz, um die 1.300 Passagiere und Besatzungsmitglieder von Bord zu bringen. Erschwert wird die Aktion durch heftige Windböen und acht Meter hohe Wellen.



Das Schiff "Viking Sky" war vor der norwegischen Küste im Sturm in Seenot geraten und drohte auf Grund zu laufen, da es wegen eines Motorschadens manovrierunfähig war. Der Besatzung gelang es jedoch, in einer Bucht zwischen den norwegischen Städten Alesund und Trondheim zu ankern, so dass die Evakuierungsaktion beginnen konnte.