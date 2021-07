Hausärzte beklagen wegen der neuen Empfehlung der Ständigen Impfkommission zu Corona-Kreuzimpfungen einen immensen Mehraufwand.

Der Bundesvorsitzende des Deutschen Hausärzteverbands, Weigeldt, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die Patientinnen und Patienten seien verunsichert, welchen Impfstoff sie nun bei der Zweitimpfung bekämen, und wollten Termine vorziehen. Bei Änderungen an den Impfempfehlungen müssten die Ärzte frühzeitig eingebunden werden, forderte Weigeldt. Andernfalls komme die gesamte Impfkampagne ins Schlingern.



Die Stiko hatte am Donnerstag mitgeteilt, dass alle Menschen über 18, die eine erste Dosis des Corona-Vakzins von Astrazeneca erhalten haben, künftig als zweite Spritze einen mRNA-Impfstoff bekommen sollen - also Biontech oder Moderna. Dann sei die Wirkung besser und der Abstand zwischen den beiden Impfungen kürzer, hieß es.

Klein-Schmeink: Viele Zweitimpfungen werden nicht in Anspruch genommen

Die Grünen-Gesundheitspolitikerin Klein-Schmeink sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), sie sehe derzeit eher das Problem, dass man die Menschen überzeugen müsse, sich überhaupt impfen zu lassen. Andere nähmen ihre Zweitimpfung nicht in Anspruch. Das beklagt auch der Präsident des Roten Kreuzes in Berlin, Czaja. Er plädierte im Sender RBB für Strafen in Höhe von 25 oder 30 Euro, wenn Zweitimpftermine nicht abgesagt würden. Das sei inzwischen in fünf bis zehn Prozent der Fälle so.

Spahn: "Eine der bestverfügbaren Impfkombinationen"

"Diese Kombination ist eine der bestverfügbaren Impfkombinationen, die es aktuell gibt", erklärte Bundesgesundheitsminister Spahn (CDU) nach Beratungen mit seinen Länderkolleginnen und -Kollegen. Es sei ausreichend Impfstoff von Biontech/Pfizer und Moderna vorhanden, um die Empfehlung umzusetzen. Allein in der kommenden Woche seien zwischen 500.000 und 700.000 Menschen betroffen, bei denen eigentlich eine Zweitimpfung mit Astrazeneca anstehen würde.



Der Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, Bayerns Amtschef Holetschek (CSU) kündigte an: Allen mit einer ersten Spritze von Astrazeneca solle "so bald wie möglich" eine Zweitimpfung mit einem mRNA-Impfstoff angeboten werden. Und Spahn versicherte: "Es wird sehr zügig gehen können, die Empfehlung umzusetzen, weil ausreichend mRNA-Impfstoff da ist."



In Nordrhein-Westfalen gilt bereits, dass Impflinge in den Impfzentren ab sofort vor Ort auswählen können, welchen Impfstoff sie haben möchten. Einen entsprechenden Erlass habe das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium an die Städte und Kreise gerichtet, teilte die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein (KVNO) mit. Das Land habe die entsprechenden Mengen Impfstoff zugesichert. Eine Anmeldung bei der Terminbuchung für ein bestimmtes Vakzin sei nicht nötig, teilte die KVNO mit. Auch aus anderen Bundesländern gab es Ankündigungen, das Impfsystem zeitnah umzustellen.

Zusage auch für Juli und August

Die Kreuzimpfung soll auch in Zukunft möglich sein: "Auch bei künftigen Erstimpfungen mit Astrazeneca wollen wir den Impflingen eine Zweitimpfung mit mRNA-Impfstoff anbieten", betonte Holetschek. Entsprechend heißt es im Beschluss der Minister von Bund und Ländern: "Jede volljährige impfwillige Person, die sich im Juli und August 2021 mit dem Impfstoff von Astrazeneca erstmalig impfen lässt, wird zur Vervollständigung der Impfserie in einem Abstand von mindestens vier Wochen eine Zweitimpfung mit einem mRNA-Impfstoff angeboten."

Impfung mit Astrazeneca soll attraktiver werden

Der Bundesgesundheitsminister zeigte sich erfreut, dass durch eine hohe Wirksamkeit bei Kreuzimpfungen die Verabreichung von Astrazeneca attraktiver geworden sei. "Wir haben viele Dosen von Astrazeneca, die gerade jetzt in diesen Tagen uns geliefert werden", sagte Spahn und betonte, dass damit vielen Impfwilligen eine Erstimpfung verabreicht werden könne.



Ein weiterer Vorteil der auch Mix-and-Match genannten Mischung verschiedener Impfstoff-Typen ist der zeitliche Ablauf. Bislang war bei Astrazeneca ein Abstand von bis zu zwölf Wochen zwischen den beiden Impfungen angeraten worden. Doch wenn die Zweitimpfung mit einem mRNA-Impfstoff vorgenommen wird, verkürzt sich diese Zeit auf vier Wochen.



Auch der SPD-Gesundheitspolitiker Lauterbach sieht durch die Stiko-Empfehlung den Astrazeneca-Impfstoff "aufgewertet". Der "Rheinischen Post" sagte er, das Vakzin könne "für die Erstimpfungen der Älteren als wichtiges Instrument der Pandemiebekämpfung eingesetzt werden."



Ausführliche Informationen zur Kreuzimpfung finden Sie hier: Kreuzimpfung - Was über Wirksamkeit und Nebenwirkungen bekannt ist.

