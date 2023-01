Bundeskanzler Scholz. (Archivbild) (AP / Markus Schreiber)

Man müsse davon ausgehen, dass die Kämpfe nicht schnell zu Ende gingen, sagte er am Abend im ZDF. Der russische Präsident Putin habe sich verrechnet in seiner Erwartung, dass der Westen die Ukraine nicht lange unterstützen werde. Mit Blick auf die Lieferung von Kampfpanzern erklärte der Kanzler, er sehe durch die lange Abwägung keinen Vertrauensverlust bei den internationalen Partnern. Der Schulterschluss mit den USA sei für ihn unabdingbar gewesen.

Zuvor hatte US-Präsiden Biden angekündigt, 31 Kampfpanzer vom Typ Abrams an die Ukraine zu liefern. Zugleich lobte Biden die deutsche Entscheidung, 14 Leopards weiterzugeben und Verbündeten zu gestatten, ebenfalls so zu verfahren. Unter anderem Norwegen, Spanien, die Niederlande und Polen wollen Leopards an Kiew liefern.

Diese Nachricht wurde am 26.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.