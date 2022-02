Lettlands Staatspräsident Egils Levits vor dem NATO-Hauptquartier in Brüssel (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Kenzo Tribouillard)

Die Welt werde zum ersten Mal seit dem deutschen Überfall auf Polen im Jahr 1939 Zeuge einer Aggression gegen einen unabhängigen europäischen Staat, sagte Levits im Deutschlandfunk. Europa und die Welt könnten das nicht dulden. Die Ukraine müsse militärisch, finanziell und wirtschaftlich unterstützt werden.

Levits kündigte an, sein Land werde sich in der EU für wirkliche und nicht nur symbolische Sanktionen einsetzen. Die EU-Länder müssten endlich unabhängig von russischen Energielieferungen werden. Levits meinte, die Aggression könne auch das Ende des Regimes Putin in Russland einleiten. Krieg sei immer für alle Seiten destabilisierend, betonte der lettische Präsident.

Diese Nachricht wurde am 24.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.