Bei einem Raketenangriff im Jemen sind nach Angaben von Ärzten mindestens 13 Zivilisten getötet worden.

Zwei von ihnen waren Kinder. 26 Menschen wurden verletzt. Der Artillerieangriff wird Saudi-Arabien zugeschrieben. Er fand in der Provinz Saada im Norden des Landes statt. Die Region ist eine Hochburg der Huthi-Rebellen. Die sollen zuvor einen Stützpunkt an der Grenze in Saudi-Arabien per Drohne angegriffen haben. Offizielle Bestätigungen gibt es nicht.



Saudi-Arabien steht im Jemen-Krieg an der Spitze einer arabischen Allianz, die die Truppen von Präsident Mansur Hadi unterstützt. Hinter den schiitischen Huthi-Rebellen steht der Iran. Die UNO spricht von der schlimmsten humanitären Krise weltweit.