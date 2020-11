Mit den eingefrorenen Konflikten ist es wie mit dem Eis der Arktis. Wenn sie tauen, kann es richtig gefährlich werden. So auch im Fall von Berg-Karabach. In den frühen 90er-Jahren hat Armenien die im Nachbarland Aserbaidschan gelegene Enklave Karabach und noch eine umliegende Pufferzone erobert. Ganz gleich, ob es dafür nachvollziehbare Motive gab, es war völkerrechtswidrig. 1994 wurde der Krieg mit einem Waffenstillstand eingefroren, Frieden gab es nie. Denn fortan lagen sich Armenier und Aserbaidschaner in Schützengräben gegenüber. Immer wieder kam es zu Scharmützeln, immer wieder gab es Tote, immer wieder konnte jeder sehen: Dieser Konflikt braucht eine Lösung, möglichst bevor er auftaut. Doch wie bei den Polkappen, handeln die Großmächte auch in diesem Fall gar nicht oder zu spät.

Seit der Konflikt wieder aufgeflammt ist, gibt es auch einen Kampf um Meinungen, der auch auf Social Media geführt wird. Für die Berichterstattung bedeute das eine große Herausforderung, so Moskau-Korrespondent Thielko Grieß.

Die Staaten der EU schauten lange zu

Die Armenier in Armenien und in Berg-Karabach haben es seit 1994 versäumt, den unterlegenen Aserbaidschanern die Hand zu reichen. Der ehemalige Präsident Levon Ter-Petrosjan wollte das ändern und musste 1998 zurücktreten. Und damit das gleich klar ist, auch die Machthaber in Aserbaidschan haben immer signalisiert, dass sie an einem Kompromiss kein Interesse haben.



Ilham Alijew, der sich offiziell Präsident nennt, die Macht aber von seinem Vater geerbt hat, braucht den Konflikt, um sein Unrechtsregime am Leben zu halten. Bewusst ließ Alijews Regierung die mehr als 600.000 aserbaidschanischen Flüchtlinge aus Karabach und den umliegenden Gebieten in unwürdigen Behausungen verharren, damit sie bloß nicht die Sehnsucht nach der verlorenen Heimat verlieren. Geld wäre da gewesen. Aserbaidschan ist reich, exportiert Öl und Gas unter anderem in die EU. Doch statt das Regime in Baku unter Druck zu setzen, die Gewinne auch an die Bevölkerung durchzureichen, schauten die Staaten der EU jahrelang zu, wie Aserbaidschan Waffen kaufte. Immer mit dem offen erklärten Ziel, Karabach zurückzuerobern. Was wir jetzt beobachten müssen, wurde seit mindestens zehn Jahren erwartet. 2016 gab es einen Testlauf mit etwa 200 Toten, der wohl nur deshalb stoppte, weil Aserbaidschan damals noch nicht richtig aufgestellt war.

Kein Krieg gegen islamistischen Terror

Bei den aktuellen Gefechten wird das Land militärisch von der Türkei unterstützt. Und ein Blick auf die Propaganda in Aserbaidschan lässt befürchten, dass dieser Kampf mit voller Härte bis zum Ende ausgefochten wird. Die wenigen Menschen, die sich in Aserbaidschan öffentlich für Frieden einsetzen, wurden zu Verhören vorgeladen.



International versuchen die Armenier die Deutungshoheit zu gewinnen. Immer wieder wird von einem Genozid, einer systematischen Vernichtung der Armenier, gesprochen. Nun ist es komplett nachvollziehbar, dass die Armenier von den Angriffen retraumatisiert werden. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden im Osmanischen Reich schätzungsweise eineinhalb Millionen Armenier umgebracht. Ein Faktum, dem sich die Türkei bis heute verweigert. Aber heute geht es um Territorium.



Was wir sehen, ist auch kein Krieg gegen islamistischen Terror, wie der demokratisch legitimierte Premierminister Armeniens, Nikol Paschinjan, behauptet. Und auch die häufig zu lesende Erklärung, dass hier Moslems gegen Christen kämpften, führt in die Irre. Ja, Aserbaidschan ist muslimisch, Armenien ist christlich. Aber auch das ist in diesem Territorialkonflikt nicht entscheidend.

Frankreich, Türkei und Russland

Was geht uns dieser Krieg um eine abgelegene, wunderschöne Bergregion im Südkaukasus mit nicht mal 150.000 Einwohnern an? Sehr viel. Dieser Krieg ist längst mitten in Europa angekommen. Denn Frankreich steht eher auf der Seite Armeniens. Die verbalen Angriffe der türkischen Regierung auf Frankreich hängen auch damit zusammen.



Russland und Armenien sind in einem Verteidigungsbündnis. Russland hat mehrere Tausend Soldaten in Armenien stationiert. Sollte der Konflikt sich von Karabach auf armenisches Territorium ausweiten, wäre Russland im Spiel. Russland hat bereits Truppen in Richtung des Kriegsgebiets verlegt.



Und auch der südliche Anrainer des Krieges, der Iran, hat, nach Meldungen der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA, Revolutionsgarden an die Grenze verlegt. Eine Sicherheitsmaßnahme, aber auch eine Machtdemonstration. Sonst wäre das wohl nicht offiziell gemeldet worden.

Mit Karabach ist es wie mit dem Eis der Arktis

Diese Woche wurde angesichts des Wahldebakels in den USA wieder einmal viel darüber gesprochen, dass Europa endlich seine Sicherheit und die in seinem Umfeld selbst in die Hand nehmen muss. Auch das ist eine Sache, die – ähnlich wie die Polkappen und der eingefrorene Krieg – schon lange allen bewusst ist, und doch hat niemand die Konsequenzen gezogen. Mit Karabach ist es wie mit dem Eis der Arktis, es ist wahrscheinlich zu spät, die Katastrophe aufzuhalten.