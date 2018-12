Die Südküste der Krim war ein Ort der Völkerverständigung. Beim Tischtennisspielen und beim Planschen erzählten sich ukrainische und russische Touristen, wie es ihnen nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion ergangen war. Gemeinsam aßen sie im krimtatarischen Restaurant.

Ein Märchen aus längst vergangener Zeit. Die aktuelle Wirklichkeit: Der russische Geheimdienst FSB hat heute einen Zaun fertiggestellt, der die Krim vom ukrainischen Festland trennt. Über zwei Meter ist er hoch, 60 Kilometer lang. Oben ziert ihn gewundener Stacheldraht. Russland unterstreicht, dass es die annektierte Halbinsel für sein Territorium hält.

Der Zaun diene dem Schutz vor der Regierung in Kiew, hieß es. Als ob es nicht ganz andere Dinge wären, die gefährlich sind für die Menschen auf der Halbinsel. Wie der schwere Chemie-Unfall in Armjansk im September. Erst nach über einer Woche entschlossen sich die Behörden, wenigstens die Kinder aus der Stadt zu bringen.

Gewaltsame Grenzverschiebungen und Kriege nutzen niemandem

Eine Ursache für die Katastrophe: Der Krim fehlt das Wasser aus dem Dnjepr, aus der Ukraine, das früher über einen Kanal auf die Halbinsel geleitet wurde. Nur ein Beispiel dafür, dass die Trennung vom Festland handfeste Nachteile, wenn nicht Gefahren bringt für die Krimbewohner. Ganz zu schweigen von den Krimtataren, die nun politischer Verfolgung ausgesetzt sind.

Weit schlechter geht es, ohne Zweifel, den Menschen im Donezbecken. Die zweite Region, die Russland vor bald fünf Jahren gewaltsam von der Ukraine abgetrennt hat. Heute Nacht soll dort eine Waffenruhe beginnen, wieder einmal. Kaum ein Beobachter glaubt, dass sie lange über das orthodoxe Weihnachtsfest am 6. und 7. Januar hinaus bestehen wird.

Gewaltsame Grenzverschiebungen und Kriege nutzen am Ende bekanntermaßen niemandem. Die Ukraine kommt trotz Reformen nur mühsam auf die Beine. Russland hat sich den einst verbündeten Nachbarn zum Feind gemacht. Und Putin, der kurz von einer patriotischen Welle profitierte, ist zum Jahresende 2018 wieder so mäßig beliebt wie vor der Expansion Richtung Westen.

So ist der Krieg in der Ostukraine zur Normalität geworden. Und das, obwohl über 100 ukrainische Soldaten in diesem Jahr bei Kämpfen starben. Auf der anderen Seite, bei den von Russland angeleiteten und ausgerüsteten Separatisten, dürfte es ähnlich sein. Hinzu kommen fast 50 getötete Zivilisten in 2018. Eine Schande für Europa, dass es sich daran gewöhnt hat – uns Journalisten ausdrücklich eingeschlossen.

Florian Kellermann (©Deutschlandradio / Bettina Straub)Florian Kellermann, Jahrgang 1973, hat sich als freier Autor seit Jahren auf Reportagen und Berichte aus den Ländern Mittel- und Osteuropas konzentriert. Grundlage für die Qualität seiner Berichte sind neben langjähriger journalistischer Erfahrung seine exzellenten Kenntnisse der Region, ihrer Kulturen und ihrer Sprachen sowie ein Studium der Philosophie und Slawistik an den Universitäten Erlangen-Nürnberg und Krakau. Er berichtet für Deutschlandradio seit 2008 mit Sitz in Warschau aus Polen, der Ukraine und – gemeinsam mit dem Moskau-Korrespondenten Thielko Grieß - auch aus den baltischen Staaten und Weißrussland.