Nach den Scheinreferenden

Russland plant Verträge über Annexion besetzter Gebiete

Nach den Scheinreferenden in besetzten ukrainischen Gebieten will Wladimir Putin deren Annexion in Moskau vertraglich besiegeln. In der Logik des Kreml wären sie damit eigenes Territorium, ihre Befreiung durch die Ukraine ein Angriff auf Russland.

Adler, Sabine | 30. September 2022, 06:23 Uhr