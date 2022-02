Dreiergipfel in Berlin zur Ukraine-Krise "Krieg in Europa verhindern"

Bei einem Dreiergipfel in Berlin haben sich Deutschland, Frankreich und Polen für Verhandlungen eingesetzt, um die Ukraine-Krise zu entschärfen. Bundeskanzler Scholz nannte den russischen Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine sehr besorgniserregend. Das gemeinsame Ziel sei es, einen Krieg in Europa zu verhindern.

09.02.2022