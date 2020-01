Krieg in Syrien

Die Türkei befürchtet, dass erneut eine große Zahl von Flüchtlingen aus Syrien versucht, ins Land zu gelangen.

Präsident Erdogan erklärte, derzeit seien bis zu 250.000 Menschen auf der Flucht in Richtung Türkei aus der umkämpften nordsyrischen Provinz Idlib. Die Sicherheitskräfte versuchten, sie am Überschreiten der Grenze zu hindern. Die Türkei hat rund 3,7 Millionen Syrer aufgenommen, die vor dem seit Jahren anhaltenden Krieg in ihrer Heimat geflohen sind.



Im vergangenen Monat hatte die syrische Armee mit Unterstützung Russlands ihre Angriffe auf Idlib verstärkt.