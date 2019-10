Der türkische Präsident Erdogan hat die Forderung von US-Präsident Trump nach einem Waffenstillstand mit den Kurden in Nordsyrien zurückgewiesen.

Die Türkei werde niemals eine Waffenruhe ausrufen, sagte Erdogan nach Korrespondentenangaben bei seinem Rückflug von einem Aserbaidschan-Besuch. Sanktionen von Seiten der Vereinigten Staaten bereiteten ihm keine Sorgen. US-Vizepräsident Pence und Außenminister Pompeo werden heute zu Beratungen in der türkischen Hauptstadt Ankara erwartet.



Gestern hatte Erdogan auch mit dem russischen Präsidenten Putin telefonisch über den Krieg in Syrien gesprochen. Wie der Kreml mitteilte, betonten beide, dass Konflikte zwischen türkischen Einheiten und syrischen Regierungstruppen verhindert werden müssten. Die territoriale Integrität Syriens müsse beachtet werden.



In Berlin befasst sich am Nachmittag der Bundestag auf Antrag der Linkspartei in einer Aktuellen Stunde mit dem Einmarsch türkischer Truppen in den Norden Syriens.