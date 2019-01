Frankreichs Präsident Macron warnt vor einer weiteren Destabilisierung der Lage in Syrien.

Wie der Elyséepalast mitteilte, betonte Macron in einem Telefonat mit dem russischen Präsidenten Putin, der Krieg gegen den sogenannten "Islamischen Staat" sei noch nicht gewonnen, und das Militärbündnis gegen die Terrormiliz müsse aufrechterhalten werden. Macron unterstrich vor allem die Bedeutung der kurdischen Milizen in der Region.



Die Türkei, mit der sich Russland im Syrien-Krieg eng abstimmt, hatte zuletzt gedroht, militärisch gegen die Kurden im Norden Syriens vorzugehen, die sie als Ableger der verbotenen kurdischen PKK betrachtet. Bisher werden die kurdischen Einheiten in Syrien von den USA unterstützt, Washington will aber seine Bodentruppen von dort abziehen. Präsident Trump kündigte mittlerweile an, die Kurden weiterhin zu schützen.