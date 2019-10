Die USA haben das türkische Militär wegen der Offensive in Syrien weitgehend aus der internationalen Anti-IS-Koalition ausgeschlossen. Das Land bekomme keine Informationen mehr von Aufklärungsflügen.

Darüber berichtet das Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Aus deutschen Militärkreisen wurde der Schritt bestätigt. Hintergrund sind Befürchtungen, dass Ankara die Erkenntnisse für den Kampf gegen die Kurden nutzen könnte.



Seit dem Rückzug von US-Truppen aus Nordsyrien hat die syrische Armee Berichten zufolge mehrere Militärstützpunkte in der Region eingenommen. So ist etwa die Stadt Manbidsch wieder unter der Kontrolle der syrischen Armee. Auch russische Einheiten dringen in der Region vor. Nachrichtenagenturen berichten, dass sie den Fluss Euphrat überquert und die Stadt Kobane erreicht haben.



US-Präsident Trump hat den türkischen Präsidenten Erdogan zu einem Waffenstillstand aufgefordert. Das lehnt Erdogan ab. Für morgen ist ein Besuch von US-Vizepräsident Pence und Außenminister Pompeo in Ankara geplant. Entgegen ersten Berichten ist Erdogan nun doch bereit, mit den US-Vertretern zusammenzukommen.