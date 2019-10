Der Nahost-Experte Lüders hält eine diplomatische Lösung in Syrien grundsätzlich für möglich.

Allerdings sei es dafür noch zu früh, sagte Lüders im Deutschlandfunk. Der türkische Präsident Erdogan wolle im eigenen Land militärische Erfolge vorweisen, die bisher nicht eingetreten seien. Am Ende würden am ehesten die Russen eine politische Lösung herbeiführen, weil sie zur Türkei und zum syrischen Machthaber Assad gute Beziehungen hätten, so Lüders.

Türkische Gemeinde mahnt friedliche Lösung an

Der Bundesvorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland, Sofuoğlu, hat eine friedliche Lösung für den Konflikt in Nordsyrien angemahnt. Sein Verband beobachte die kriegerischen Auseinandersetzungen vor Ort mit großer Sorge, sagte Sofuoğlu im Deutschlandfunk. Die Militärintervention der Türkei werde von den türkischstämmigen Menschen in Deutschland sehr unterschiedlich bewertet. Es finde gegenwärtig eine große Emotionalisierung in Bezug auf das Thema statt. Alle beteiligten Parteien sollten darüber nachdenken, welche Folgen die Militäroffensive für die Menschen in der Region, aber auch im Ausland habe. Der Konflikt könne sich verheerend auswirken.



Bei der Frage, ob er sich einen gemeinsamen Friedensapell mit kurdischen Vertretern in Deutschland vorstellen könne, verwies Sofuoğlu auf unterschiedliche Vorstellungen und Definitionen. Türkische wie kurdische Verbände sollten aber ihre Mitglieder aufrufen, zur Besinnung zu kommen.