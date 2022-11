Bundeskanzler Scholz beim G20-Gipfel in Indonesien (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)

In dem vorliegenden Entwurf wird der Krieg von den meisten Ländern scharf verurteilt und Russlands vollständiger und bedingungsloser Rückzug aus der Ukraine gefordert. In dem Papier heißt es weiter, der Krieg verursache immenses menschliches Leid und verschärfe bestehende Schwachstellen in der Weltwirtschaft. Ob die Staats- und Regierungschefs der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer die Erklärung in dieser Form jedoch tatsächlich mittragen werden, ist noch unklar.

Bundeskanzler Scholz bezeichnete das Ende des Krieges als wirksamstes Mittel für die Erholung der Weltwirtschaft. Das Sinken der Nahrungsmittelpreise nach der Wiederaufnahme der Getreidelieferungen aus der Ukraine zeige, dass der Krieg für die Turbulenzen auf den Weltmärkten verantwortlich sei.

Am Rande des Gipfels fanden zahlreiche Einzelgespräche statt. Der chinesische Staatschef Xi Jinping traf sich etwa mit seinen Amtskollegen aus dem Senegal und aus Südkorea und sprach sich für eine engere Zusammenarbeit in Handelsfragen mit beiden Ländern aus. Auch US-Präsident Biden und der türkische Staatschef Erdogan erörterten Handels- und Sicherheitsthemen.

Ferner unterzeichnete Indonesien eine Partnerschaft unter anderem mit Deutschland und den USA im Energiebereich. Beide Länder wollen gemeinsam rund zehn Milliarden Dollar in Form von Krediten und Zuschüssen bereitstellen, damit Indonesien seine Abhängigkeit von Kohle verringert und schneller auf erneuerbare Energien umstellt.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.