Jemens Präsident Hadi hat die Huthi-Rebellen aufgefordert, humanitäre Hilfslieferungen nicht mehr zu blockieren.

Hadi wandte sich per Video von Saudi-Arabien aus seine Gegner. Er ist Chef der international anerkannten Regierung des Jemen und musste vor den Huthi-Rebellen ins Ausland fliehen. Hadi warf dem Iran vor, die Huthis zu unterstützen.



Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hatte letzte Woche allen Bürgerkriegsparteien vorgeworfen, Hilfslieferungen massiv zu behindern. Die UNO spricht im Jemen von der größten humanitären Katastrophe unserer Zeit. Im Jemen herrscht seit 2014 Krieg. Auch Saudi-Arabien ist darin involviert. Das Land will damit einen zu großen Einfluss des Irans in der Region verhindern.

