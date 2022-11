Kommentar zur Lage in Cherson

Bild der russischen Staatsagentur TASS: Militärtraining von mobilisierten russischen Soldaten. Russland setze auf schlecht ausgebildete und ausgerüstete Reservisten , meint der Kommentator (picture alliance / dpa / TASS / Dmitry Rogulin)

Der angekündigte Truppenrückzug ist auf einem Video dokumentiert, das vom russischen Verteidigungsministerium verbreitet wurde. Zu sehen: General Sergej Surovikin, russischer Befehlshaber in der Ukraine. Mit monotoner Stimme überbringt er die Nachrichten: „Wir schlagen vor, die Verteidigungslinien am linken Dnipro-Ufer zu nutzen. Das ist keine einfache Entscheidung, aber wir werden damit das Leben unserer Soldaten schützen. Am rechten Ufer ist das teilweise perspektivlos“.

Was technisch klingt, ist eine Niederlage für Russland. Denn Surovikin schlägt Verteidigungsminister Shojgu vor – der dann auch zustimmt –, die Stadt Cherson und die Gegend drumherum zu verlassen. Cherson: die einzige Gebietshauptstadt, die Russland bisher erobert hat, die nach russischer Lesart sogar eigenes Staatsgebiet ist.

Erfolg für die ukrainische Armee

Was für ein Misserfolg für Putin und sein Militär nach gut acht Monaten Krieg. Was für ein Erfolg für die ukrainische Armee, die seit dem Spätsommer versucht, mit einer Gegenoffensive das Gebiet Cherson zu befreien und die russische Armee auf das andere Dnipro-Ufer zu treiben. Die Strategie: Russische Munitions- und Logistikdepots im Hinterland zu zerstören, damit der Feind seine Truppen in Cherson nicht mehr versorgen kann – das scheint aufzugehen. Russische Truppenbewegungen deuten darauf hin, dass der Abzugsankündigung Taten folgen.

Aber für Euphorie ist es zu früh. Denn die russische Armee flieht nicht Hals über Kopf, wie im September, als sie das Gebiet Charkiw schnell verließ und viel Material zurückließ – sie versucht, sich jetzt geordnet zurückzuziehen, Material und Personal schonend, das man woanders einsetzen kann. Auch sind immer noch große Teile des Chersoner Gebiets besetzt und Russland wird die Stadt Cherson kaum kampflos aufgeben. Es kommt noch viel Arbeit auf die Ukraine zu.

Verhandlungen sind derzeit keine Option

Kiew reagiert übrigens zurückhaltend auf die neuesten Ankündigungen: Der Feind mache keine Geschenke, sagte Präsident Selenskij, man erkämpfe sich diese Fortschritte.

Und das ist denn auch die bittere Realität aktuell: Verhandlungen, wie sie im Westen immer mal wieder gefordert werden, sind für beide Kriegsparteien zurzeit keine Option. Es wird erstmal weitergekämpft werden: Russland will die besetzten Gebiete verteidigen und wirft alles in die Waagschale, sogar hunderttausende schlecht ausgebildete und ausgerüstete Reservisten, die jüngst eingezogen wurden. Die Ukrainer versuchen koordiniert, gut ausgerüstet mit westlichen Waffen, Stück für Stück ihres besetzten Territoriums zurückzuerobern. Und haben dabei immer wieder Erfolg: Heute haben sie offenbar die logistisch wichtige Kleinstadt Snihuriwka, die auf dem Weg ins Chersoner Gebiet liegt, befreit.

Und auch der angekündigte russische Truppenabzug aus der Stadt Cherson, die vor wenigen Wochen wohl noch Verhandlungsmasse gewesen wäre, wird die Ukraine vor allem in einem bestärken: weiterzukämpfen.