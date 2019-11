Die Bundespolitik gedenkt am heutigen Volkstrauertag der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft.

Bundespräsident Steinmeier und Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer legen einen Kranz in der Neuen Wache in Berlin nieder. Kramp-Karrenbauer vertritt Bundeskanzlerin Merkel bei der Zeremonie.



Die Neue Wache in Berlin ist seit 1993 die zentrale Gedenkstätte am Volkstrauertag. Dieser wird in Deutschland seit 1952 jeweils zwei Sonntage vor dem ersten Advent begangen. Im Plenarsaal des Bundestages findet am Mittag die parlamentarische Gedenkveranstaltung statt. Wir übertragen ab 13.30 Uhr aus dem Deutschen Bundestag die Gedenkstunde zum Volkstrauertag im Livestream unter www.deutschlandfunk.de/bundestag sowie im Digitalradio.