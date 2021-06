Während Konflikten und Kriegen sind im vergangenen Jahr etwa 19.300 Kinder Menschenrechtsverletzungen zum Opfer gefallen.

Das geht auf einem Bericht hervor, den UNO-Generalsekretär Guterres dem Weltsicherheitsrat vorlegt hat. Demzufolge wurden in 21 untersuchten Konflikten rund 24.000 schwere Menschenrechtsverletzungen wie Zwangsrekrutierungen und Vergewaltigungen gegen Kinder begangen. In den Kriegen in Afghanistan, Syrien, Jemen und Somalia wurden mehr als 8.400 Kinder und Jugendliche getötet oder verletzt. Fast 7.000 Minderjährige wurden zwangsrekrutiert. Vergewaltigungen und andere Formen sexueller Gewalt stiegen um 70 Prozent, Entführungen um 90 Prozent. Guterres zeigte sich angesichts des Ausmaßes schockiert. Er rufe alle Konfliktparteien auf, dem Schutz der Kinder Vorrang zu geben.

Diese Nachricht wurde am 29.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.