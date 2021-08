Russland hat zahlreiche Bücher zurückerhalten, die ein Wehrmachtsangehöriger im Zweiten Weltkrieg geraubt hatte.

Die 91 historischen Bände wurden in Berlin feierlich an den Botschafter der Russischen Föderation übergeben. Ein Verwaltungsangesteller der Wehrmacht hatte sie 1941 nach dem Überfall Nazi-Deutschlands auf die Sowjetunion in der Stadt Woronjesch gestohlen. Sein Sohn war bei der Zeremonie anwesend. Er hatte die Rückgabe der Bücher in die Wege geleitet.



Sie gehen nun wieder an die Universität Woronjesch, wo nach der Oktoberrevolution 1917 Bücher aus Privatbesitz "kollektiviert" wurden. Davor hatten sie russischen Adeligen und Gutsbesitzern gehört. Zu den Werken gehören unter anderem eine Ausgabe der Werke von Puschkin sowie eine slawische Grammatik.

Diese Nachricht wurde am 10.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.