Kriegsflüchtlingen ohne ukrainischen Pass droht Abschiebung. (pa/ANP/Ramon van Flymen)

Darauf machen Pro Asyl und die Landesflüchtlingsräte aufmerksam. Sie erklärten in Frankfurt am Main, bislang hätten Flüchtlinge ohne ukrainischen Pass gemäß einer Übergangsregelung ohne Visum und ohne einen Aufenthaltstitel in Deutschland leben können. Dies gelte aber vom ersten September an nicht mehr. Wer sich länger als 90 Tage in Deutschland aufgehalten habe und noch keine Aufenthaltserlaubnis besitze, werde ausreisepflichtig und könne abgeschoben werden.

Nach Angaben des Bundesinnenministerium haben 97 Prozent der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine einen ukrainischen Pass - und somit auch die Sicherheit des vorübergehenden Schutzes. Den restlichen drei Prozent und somit 29.000 Flüchtlingen bleibe dieses Recht künftig verweigert, kritisierte Pro Asyl.

Zu den Kriegsflüchtlingen ohne ukrainischen Pass gehören demnach Studierende aus West- und Nordafrika sowie der Türkei und Oppositionelle, die vor den repressiven Regimen in Belarus und Russland fliehen mussten.

Weiterführende Informationen

