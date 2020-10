In Süddeutschland haben 400 Polizisten zahlreiche Wohnungen und ein Waldstück durchsucht.

Der Großeinsatz richtete sich laut der Staatsanwaltschaft Stuttgart gegen eine Gruppe von Personen, die bewaffnet und in Wehrmachtsuniformen im Wald Krieg gespielt hätten. Die Ermittler hätten unter anderem Waffen und Munition beschlagnahmt. Es habe zunächst einen Hinweis darauf gegeben, dass sich Menschen in Uniformen der Wehrmacht im Landkreis Biberach träfen. Die Ermittlungen hätten dann zu dem Verdacht gegen mehrere Männer und Frauen zwischen 27 und 77 Jahren geführt. Diese hätten auch Waffen benutzt, die unter das Kriegswaffenkontrollgesetz fielen, hieß es.



In drei Landkreisen in Baden-Württemberg seien so viele Waffen beschlagnahmt worden, dass sie mit Lastwagen abtransportiert werden mussten. Die durchsuchten Wohnungen liegen den Angaben zufolge in verschiedenen Orten in Bayern und Baden-Württemberg.

