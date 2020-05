Sebastian Heinzel ist in seinem Film "Der Krieg in mir" seinen Großvätern gefolgt. Die Reise brachte an die Orte der Kriegseinsätze in Weißrussland. "Ich wollte genauer wissen, was meine Großväter im Krieg erlebt haben", sagt der 40-Jährige. Bei seiner Doku sei es auch um Aufarbeitung für sich selbst gegangen: "Gerade die Geschichten, die man nicht weiß, können psychologisch eine Rolle spielen in der Familie."

Opfer und Täter zugleich

Schon mit Mitte 20 hatte Heinzel Albträume von Kriegsbildern aus dem Zweiten Weltkrieg. Der Filmemacher fragt sich, woher diese kommen und landet bei der Geschichte seinen Großvätern. Gemeinsam mit seinem Vater begibt er sich auf die Spur und spricht mit Zeitzeugen: "Das waren für uns beide sehr berührende Momente."

Die Großväter seien sowohl Opfer als auch Täter gewesen - Opfer eines unmenschliches Systems, aber eben auch die Beteiligten eines Krieges. Der entscheidende Punkt für ihn sei gewesen, dass er am Ende nicht genau herausfinden konnte, was sie gemacht haben. "So geht es wahrscheinlich vielen Familien. Man kann im Grunde nur loslassen."

Ein kollektives Trauma

Durch die Suche sei er aber seinem Vater näher gekommen. "Das Schweigen über diese Zeit konnten wir lösen." Das könnte man auch von der Familie auf die Gesellschaft übertragen. "Wir haben auch ein kollektives Trauma, was durch die Zeit des Krieges und die nicht aufgearbeiteten Geschichten noch vorhanden ist." Es lohne, bei sich selbst anzufangen, "weil man für sich und die ganze Gesellschaft Blockaden lösen kann."