Hinweise auf mutmaßliche Kriegsverbrecher sollen nach den Vorstellungen des Bundesinnenministeriums in Zukunft länger gespeichert werden dürfen als bisher.

In einem Entwurf für eine Gesetzesänderung, der aktuell zwischen den Ressorts der Bundesregierung abgestimmt wird, heißt es, die maximale Speicherfrist solle von derzeit fünf auf mindestens 30 Jahre verlängert werden.



Dass dies notwendig sei, habe sich bei den in Deutschland geführten Ermittlungsverfahren zum Krieg im ehemaligen Jugoslawien und zum Völkermord in Ruanda erwiesen. Aktuell erhält die Zentralstelle für die Bekämpfung von Kriegsverbrechen im Bundeskriminalamt besonders viele Hinweise von Opfern und Zeugen von in Syrien verübten Verbrechen.