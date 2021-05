Bei einem Besuch im Sudan hat die Chefanklägerin des Internationalen Strafgerichtshofs, Bensouda, die Auslieferung mutmaßlicher Kriegsverbrecher gefordert.

Das meldet die amtliche sudanesische Nachrichtenagentur Suna. Bensouda war gestern in der Konfliktregion Darfur eingetroffen. Dort hatte 2003 ein militärischer Konflikt zwischen Regierungstruppen und den Milizen ethnischer Minderheiten begonnen. Nach UNO-Angaben wurden 300.000 Menschen getötet und 2,5 Millionen Menschen in die Flucht getrieben.



Unter anderem gegen den langjährigen sudanesischen Machthaber Baschir liegt ein Haftbefehl des Strafgerichtshofs wegen Völkermordes und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor. Baschir war vor zwei Jahren entmachtet worden. Er befindet sich in der sudanesischen Hauptstadt Khartum in Haft.

