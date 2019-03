Der ehemalige bosnische Serbenführer Karadzic hat seine Verurteilung zu lebenslanger Haft angefochten.

Wie sein Anwalt erklärte, wird Karadzic erneut gegen die Verurteilung wegen Kriegsverbrechen und Völkermords in Berufung gehen. Vergangene Woche war das bisherige Strafmaß in einem Berufungsprozess durch UNO-Richter von 40 Jahren Haft in eine lebenslange Gefängnisstrafe umgewandelt worden. Die Richter begründeten dies mit dem Ausmaß und der systematischen Grausamkeit der von Karadzic begangenen Verbrechen während des Bosnienkrieges zwischen 1992 und 1995.