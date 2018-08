Saudi-Arabien hat einen UNO-Bericht über Verstöße gegen das Völkerrecht im Jemen-Krieg zurückgewiesen.

Der Bericht sei ungenau und nicht neutral, erklärte die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition. Insbesondere werde darin nicht auf die Rolle des Irans in dem Konflikt eingegangen. - Die Regierung in Teheran steht in dem Stellvertreterkrieg auf der anderen Seite und unterstützt die Huthi-Rebellen.



In dem Bericht einer vom Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen eingesetzten Kommission heißt es, alle Konfliktparteien könnten Kriegsverbrechen begangen haben. Die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition verursache mit ihren Luftangriffen die meisten zivilen Opfer.